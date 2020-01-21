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МВФ прогнозирует рост глобальной экономики в последующие два года

21.01.2020 / 09:45
Международный валютный фонд ожидает стабилизации и постепенного подъема мировой экономики в 2020-2021 годах, однако с несколько более медленными темпами, чем прогнозировалось еще четыре месяца назад.

Об этом заявила в понедельник, 20 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева по результатам последних прогнозов МВФ.

"Позвольте начать с хорошей новости. После синхронизированного замедления в 2019 году, мы ожидаем умеренного увеличения показателей глобального роста в этом и последующем годах. Мы уже увидели несколько чувствительных признаков стабилизации", - отметила руководитель Фонда.

Положительным фактором, по словам Георгиевой, в МВФ считают то, что промышленность и мировая торговля "преодолели свою низшую точку спада". Кроме того, благоприятным фактором стало подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. "Тем не менее основные причины напряженности в сфере торговли и фундаментальные проблемы в реформах торговой системы продолжают иметь место", - отметила Георгиева.

В то же время главный экономист МВФ, директор Департамента исследований Гита Гопинат назвала конкретные цифры, представленные в обновленном Обзоре перспектив развития мировой экономики.

"Мы прогнозируем медленное восстановление экономического роста от 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021-м", - отметила главный экономист МВФ.

По ее словам, этот прогноз отличается от предыдущего, представленного в октябре, в сторону уменьшения. В частности, озвученные сейчас показатели ниже на 0,1 процентного пункта для 2019-го и 2020 годов, а также на 0,2 процентного пункта в 2021 году.

Как пояснила Гопинат, причиной снижения прогнозов является неожиданный спад экономической активности в странах с формирующимся рынком, прежде всего в Индии. Еще одной причиной было названо повышение социальной напряженности.

В то же время, по словам главного экономиста МВФ, другие глобальные риски для мировой экономики наоборот уменьшились. "Некоторые риски частично сократились после объявления о сделке между США и Китаем и низкой вероятности Брексита без достижения договоренности. В то же время монетарная политика продолжает поддерживать рост и улучшать финансовые условия", - подчеркнула Гопинат.

Как сообщалось, МВФ периодически (несколько раз в год) публикует Обзор перспектив развития мировой экономики, в котором обосновывает прогнозы для развития экономического роста в мире.

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экономика, МВФ, рост экономики, мировая экономика
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