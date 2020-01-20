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Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину

20.01.2020 / 17:18
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом России Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину", - написала она.

Напомним, с начала 2020 года российская компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину. С начала года "Газпром" начал резкое снижение поставок газа, прежде всего за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. В частности, еще 30 декабря объемы поставок через Украину составляли 262,3 млн кубометров в сутки, а на 7 января транзит снизился до 91,2 млн кубометров.

Источник

газ, Путин, Еврокомиссия, транзит газа, Урсула фон дер Ляйен
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