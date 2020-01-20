Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

"Схематозов", в частности, в ГАСИ, не будет. Это - моя принципиальная позиция. Потребуется - ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас", - написал Гончарук в своем микроблоге Твиттер.

По его словам, в 2020 году правительство инициирует "большое строительство".

"Украине нужна конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики", - говорится в сообщении.

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