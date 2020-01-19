Кабмин обнародовал заработные платы членов правительства Украины

Данные были опубликованы на "Урядовом портале".

Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в декабре 2019 года получил 76 тыс. 190 грн, в том числе 40 тыс. грн надбавок и 36 тыс. 190 грн премии. Средняя зарплата премьер-министра в 2019 году составляла 60 тыс. 479 грн.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в декабре 2019 года получил 86 тыс. 774 грн (в том числе надбавка 58 тыс. 655 грн, премия – 28 тыс. 119 грн). Средняя зарплата Кулебы в 2019 году составила 58 тыс. 652 грн.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в декабре 2019 года получил 84 тыс. 887 грн, из которых 35 тыс. 506 грн надбавка и 49 тыс. 381 грн – премия. Средняя зарплата за год составила 55 тыс. 664 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в декабре 2019 года получил 186 тыс. 541 грн, в том числе надбавки - 49 тыс. 225 грн, премии - 137 тыс. 317 грн. Средняя зарплата Авакова в 2019 году достигла суммы в 100 тыс. 41 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в декабре 2019 года получил зарплату в размере 222 ты. 592 грн, из которых надбавка – 73 тыс. 337 грн, а премия – 149 тыс. 255 грн. Средняя зарплата за 2019 год – 83 тыс. 947 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получил в декабре 162 тыс. 3 грн, в том числе надбавку 39 тыс. 105 грн и премию 122 тыс. 989 грн. Средняя заработная плата министра в 2019 году составила 61 тыс. 299 грн.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в декабре минувшего года получил 233 тыс. 893 грн, из которых надбавка составила 48 тыс. 279 грн, премия – 73 тыс. 766 грн и материальная помощь – 111 тыс. 848 грн. Средняя заработная плата в 2019 году составила 62 тыс. 69 грн.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре 2019 года получила 138 тыс. 412 грн, в том числе 42 тыс. 412 грн надбавки и 96 тыс. грн премии. Средняя зарплата в 2019 году – 63 тыс. 446 грн.

Министр здравоохранения Зоряна Скалекцая в декабре получила 94 тыс. 988 грн, в том числе надбавки 34 тыс. 269 грн и премии 60 тыс. 719 грн. Средняя зарплата в 2019 году – 41 тыс. 940 грн.

Министр развития громад и территорий Алена Бабак получила 212 тыс. 600 грн (надбавки 37 тыс. 600 грн, премии 175 тыс. грн). Средняя зарплата в минувшем году составила 84 тыс. 318 грн.

Министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре получила 216 тыс. 783 грн, в том числе надбавку 39 тыс. 432 грн и премию 82 тыс. 563 грн. Средняя зарплата в 2019 году – 65 тыс. 317 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова в декабре получила 89 тыс. 387 грн, из которых 36 тыс. 387 грн - надбавка и 53 тыс. грн - премия. В целом средняя заработная плата министра в прошлом году составила 62 тыс. 075 грн.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в декабре 2019 года получил 44 тыс. 38 грн (надбавки 36 тыс. 38 грн, премия 8 тыс. грн). Средняя зарплата составила 44 тыс. 527 грн.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре минувшего года получил 112 тыс. 905 грн, в том числе надбавки - 32 тыс. 905, а премии - 80 тыс. грн. Средняя зарплата министра в 2019 году - 38 тыс. 512 грн.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в декабре получил 97 тыс. 191 грн (надбавка 23 тыс. 134 грн, премия 74 тыс. 57 грн). Средняя зарплата в 2019 году – 41 тыс. 982 грн.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре минувшего года получил 226 тыс. 361 грн (надбавка 35 тыс. 961 грн, премия 190 тыс. 400 грн). Средняя зарплата министра составила 75 тыс. 734 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в декабре получила 158 тыс. 772 грн, в том числе надбавку 37 тыс. 280 грн, премию - 80 тыс. грн, материальную помощь 41 тыс. 492 грн. Средняя зарплата в 2019 году составила 46 тыс. 688 грн.

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в декабре получил 17 тыс. 544 грн. Средняя зарплата за 2019 год составила 32 тыс. 386 грн.

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