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Кабмин показал январские зарплаты министров и их заместителей

12.02.2020 / 11:46
Правительство опубликовало информацию о доходах премьер-министра, министров и их заместителей за январь 2020 года.

Об этом свидетельствует информация на правительственном портале, которую теперь публикуют ежемесячно

За первый месяц года члены правительства фактически получили (вместе с премиями, без налогов и сборов):

Гончарук Алексей Валерьевич, премьер-министр – 33 782,47 грн;

Кулеба Дмитрий Иванович, вице-премьер-министр с европейской и евроатлантической интеграции – 33 841,75 грн;

Федоров Михаил Альбертович, вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины – 27 713,18 грн;

Дубилет Дмитрий Александрович, министр Кабинета министров – 12 721,63 грн;

Аваков Арсен Борисович, министр внутренних дел – 47 290,13 грн;

Милованов Тимофей Сергеевич, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 41 781,92 грн;

Оржель Алексей Анатольевич, министр энергетики и защиты окружающей среды – 15 942,57 грн;

Пристайко Вадим Владимирович, министр иностранных дел – 68 269,55 грн;

Новосад Анна Игоревна, министр образования и науки – 36 048,59 грн;

Скалецкая Зоряна Степановна, министр здравоохранения – 37 724,65 грн;

Бабак Алена Валерьевна, в январе еще была министром развития общин и территорий – 32 731,30 грн;

Соколовская Юлия Сергеевна, министр социальной политики – 40 048,94 грн;

Маркарова Оксана Сергеевна, министр финансов – 45 131,05 грн;

Криклий Владислав Артурович, министр инфраструктуры – 52 679,88 грн;

Бородянский Владимир Владимирович, министр культуры, молодежи и спорта – 43 853,74 грн;

Загороднюк Андрей Павлович, министр обороны – 18 644,54 грн;

Малюська Денис Леонтьевич, министр юстиции – 16 068,54 грн;

Коляда Оксана Васильевна, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – 18 888,76 грн.

При этом часто заместители министров получили значительно больший доход, чем министры.

Так, первый заместитель Авакова Сергей Яровой получил в январе 78 889,76 грн (против 47,3 тысяч у министра), а заместитель Антон Геращенко – 77 278,90 грн.

Первый заместитель министра энергетики Виталий Шубин получил 32 051,20 грн, все остальные заместители министра – также больше Оржель.

Все заместители главы МИД получили больше, чем Пристайко Сергей Кислица – 130 172,64 грн (у министра – почти 68,3 грн), Василий Боднар – 47 634,97 грн, Егор Божок – 59 934,58 грн.

Заместители Бабак получили больше нее, заместители Бородянского – тоже (три из них – чуть ли не вдвое), заместители министра обороны – более чем в три раза больше Загороднюка.

Дословно Кабмин: "В январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решения, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент.

При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала".

Прямая речь Гончарука 5 февраля: "Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент Премьер-министр и министры – 5 средних зарплат; заместители министров – 4,5. Максимальная премия – не более, чем один оклад".

Напомним: перед новым годом руководители Минкульта получили сотни тысяч, некоторые другие чиновники также получили большие премии.

Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

14 января Верховная Рада потребовала от Кабмина отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам, но 17 января этого не произошло.

Президент Владимир Зеленский 17 января объяснил премьеру, что зарплаты у министров должны быть "нормальными" и сказал, что придется прощаться с членами правительства, которые хотят больше.

18 января Кабмин обнародовал зарплаты министров за декабрь и среднюю за 2019 (год фактически, за полгода),

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Кабмин, зарплаты, министры
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