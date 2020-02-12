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Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 миллионов

12.02.2020 / 11:15
Суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС.

А также - взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.

Об этом говорится в решении Донецкого окружного админсуда, сообщает Finbalance.

"Поскольку судом установлено право истца на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за январь 2015 года, а также отсутствие механизма реального возмещения налогоплательщику согласованной суммы бюджетного возмещения указанного налога, эффективным способом защиты, который обеспечит восстановление нарушенного права истца, является взыскание из Государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению НДС и пени, начисленной на сумму такой задолженности", — говорится в судебном решении.

По данным госреестра, конечным бенефициаром "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а владельцем крупной доли предприятия — Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Группа "Метинвест" потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства. Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области 1 июля 2019 года.

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суд, иск, пеня, завод, Ахметов
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