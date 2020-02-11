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Бюджетный запрос Трампа на 2021 год предусматривает сохранение помощи Украине

11.02.2020 / 18:14
Бюджетный запрос на 2021 год, направленный в понедельник администрацией президента Трампа Конгрессу США, предусматривает сохранение помощи Украине на уровне текущего финансового года.

Об этом говорится в документах, опубликованных на официальных сайтах американской администрации.

"Бюджетный запрос на Европейскую инициативу сдерживания в 2021 году включает $250 млн на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) с целью обеспечения помощи и поддержки Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины, а также для замены любого оружия или оборонного оборудования, предоставляются правительству Украины из военных запасов США", - отмечается в документе.

В целом, на Европейскую инициативу сдерживания предполагается выделить $4,5 млрд., включающих, в частности, поддержку ротационных сил сдерживания в Европе и поэтапную реализацию многолетних программ США в поддержку союзников.

Кроме того, в части бюджета для Государственного департамента и агентства USAID предусматривается выделение $763,8 миллионов на противодействие российскому преступному влиянию и дезинформации.

Одновременно, по программе военного финансирования по линии Госдепартамента США запланировано выделение в 2021 финансовом году $115 миллионов Украине в контексте усиления возможностей союзников и партнеров.

Согласно новому бюджетному предложению, помощь Украине сохранится на уровне нынешнего финансового года.

В общем, предложение Белого дома предусматривает, что в бюджет США поступит около $3,7 триллиона, а общий объем госбюджета составит $4,8 триллиона.

Источник

США, военная помощь, Трамп
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