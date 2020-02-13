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Гончарук: в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму

13.02.2020 / 09:02
Гончарук: в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму
Украинцы получат немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года, чем за декабрь 2019 года, однако в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал на брифинге по итогам заседания правительства 12 февраля.

По его словам, размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения.

"Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - отметил Гончарук.

Однако в феврале, по его словам, платежка будет ниже.

"Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал он.

"По итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой", - подчеркнул глава правительства.

Напомним: премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе - за газ, и его транспортировку, при этом совокупная стоимость платежек была меньше, чем прошлогодняя.

Президент Владимир Зеленский ожидает объяснений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей из-за отсутствия уменьшения начислений за теплоснабжение в декабре.

20 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным, из-за снижения рыночных цен на газ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Также 17 января Антимонопольный комитет рекомендовал предприятиям теплокоммунэнерго и органам местного самоуправления пересмотреть тарифы для населения за отопление и горячую воду из-за снижения цены на газ.

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газ, платежки, Гончарук
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