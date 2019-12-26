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10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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16:48
РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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16:17
На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
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15:45
Польша на слова Путина о Второй мировой: пропаганда в стиле сталинизма
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17:47
Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit
- 10:54
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10:23
Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо
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09:01
"Платежки" за тепло в декабре могут быть уменьшены на 300-400 грн за счет учета рыночной цены
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15:23
Слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности
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14:21
4,3 миллиона гектаров земли отсутствуют в госкадастре – исследование
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12:48
Сокращение промпроизводства в Украине в ноябре ускорилось до 7,5%
- 10:23
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