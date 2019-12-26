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"Платежки" за тепло в декабре могут быть уменьшены на 300-400 грн за счет учета рыночной цены

26.12.2019 / 09:01
"Платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", - уточнил Гончарук.

Источник

газ, цена газа, платежки, Гончарук
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