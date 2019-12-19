Гончарук - о “газовых” платежках: Сделаем все, чтобы этой зимой были меньшие цифры

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве.

“Мы твердо намерены сделать все от нас зависящее для того, чтобы этой зимой люди в платежке получили как можно меньшие цифры. Понимая риск того, что в случае отсутствия транзитного контракта на поставку газа из РФ в Европейский Союз через Украину, мы приняли необходимые меры и компания "Нафтогаз" также, обеспечили, чтобы цена на газ не росла. Чтобы у людей она была гарантированно ниже, чем это было прошлой зимой, чтобы даже при наихудшем сценарии цена на газ была ниже, чем прошлой зимой”, - сказал Гончарук.

По его словам, в целом назвать точную цену можно будет только тогда, когда будут окончательные переговоры относительно этого контракта.

Напомним, переговоры между НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и российским ОАО "Газпром" относительно транзита российского газа в Европу по территории Украины состоялись 13 декабря в Вене (Австрия). Договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита.

9 декабря исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил журналистам, что в Париже во время саммита в нормандском формате Украина и Россия не договорились о новом договоре с 1 января 2020 года о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между субъектами хозяяйствования Украины и России относительно условий транспортировки российского природного газа из украинской территории в Европу. Сейчас стороны ведут переговоры о подписании нового соглашения.

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