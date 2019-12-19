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Зеленский после критики ЕС хочет отменить норму, нарушающую Соглашение об ассоциации

19.12.2019 / 17:19
Президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду отменить так называемую "соевую поправку", которая вызвала критику ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Накануне ЕвроПравда со ссылкой на ежегодный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации сообщила о новой торговой претензии к Украине, которая добавилась к проблеме леса-кругляка, - нехватке возмещения НДС для экспортеров соевых бобов и семян рапса.

В пресс-службе президента в среду, 18 декабря, сообщили, что во время поездки Зеленского в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали ему, что через поправки об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые соевые поправки), которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители этой продукции лишились возможности экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС.

В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что в Верховной раде уже зарегистрирован законопроект № 2446, который предусматривает поддержку для отечественной сельскохозяйственной продукции, среди прочего в отношении производителей сои и рапса.

"Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а про эти правки ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (председателю фракции партии "Слуга Народа" Давиду Арахамии – Ред.), соберите ключевых глав фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые правки" и отменить эти "соевые правки", – сказал Зеленский в ответ.

Источник

ЕС, Зеленский, Соглашение об ассоциации
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