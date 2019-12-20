Войти | Зарегистрироваться
10:48

пятница,
20 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Рада приняла закон об урегулировании добычи янтаря

20.12.2019 / 09:42
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2240, предусматривающий введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет на участки до 10 га.

Это решение поддержали 279 народных депутатов.

Согласно законопроекту, начальная цена разрешения будет определяться из расчета 3400 грн за га участка янтарных недр, площадь участка не может превышать 10 га.

Эти требования снижают "порог входа" для добычи янтаря: принять участие в аукционе на покупку разрешения смогут не только большой, но и средний и малый бизнес.

Владельцы разрешений не будут нуждатся в получение горного отвода и разрешения на снятие грунта, что упростит и ускорит процедуру добычи янтаря.

Также вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря и уклонение от рекультивации земель, нарушенных в результате пользования недрами.

До 1 января 2021 года запрещается экспорт необработанного янтаря.

По замыслу правительства, запрет на экспорт необработанного янтаря должен уменьшить объемы нелегальной добычи.

Верховная Рада также приняла за основу правительственный законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10%. Закнопроект поддержали 266 народных депутатов.

Источник

янтарь, ВР, добыча янтаря
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 декабря
19 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.