Рада приняла закон об урегулировании добычи янтаря

Это решение поддержали 279 народных депутатов.

Согласно законопроекту, начальная цена разрешения будет определяться из расчета 3400 грн за га участка янтарных недр, площадь участка не может превышать 10 га.

Эти требования снижают "порог входа" для добычи янтаря: принять участие в аукционе на покупку разрешения смогут не только большой, но и средний и малый бизнес.

Владельцы разрешений не будут нуждатся в получение горного отвода и разрешения на снятие грунта, что упростит и ускорит процедуру добычи янтаря.

Также вводится уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря и уклонение от рекультивации земель, нарушенных в результате пользования недрами.

До 1 января 2021 года запрещается экспорт необработанного янтаря.

По замыслу правительства, запрет на экспорт необработанного янтаря должен уменьшить объемы нелегальной добычи.

Верховная Рада также приняла за основу правительственный законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10%. Закнопроект поддержали 266 народных депутатов.

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