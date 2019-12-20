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В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине

20.12.2019 / 10:23
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020-й год.

Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур, пишет "Голос Америки".

Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса. Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.

По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины.

Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.

Напомним: заместитель министра обороны Алина Фролова сообщила, что из почти 400 миллионов долларов военной помощи США более чем 85% этой помощи заключены контракты.

Источник 

США, военная помощь, Конгресс США
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