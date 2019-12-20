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18:12
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
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15:16
"Предал нацию": в США юридически обосновали импичмент
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15:23
Глава юридического комитета Сената планирует закончить дело импичмента Трампа
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15:46
В США перенесли рассмотрение санкций против России
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17:58
Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома
- 18:12
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12:17
Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, включая пенсии и зарплаты
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11:46
Кабмин перенаправил 323 миллиона на выплату зарплат шахтерам
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10:23
В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине
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09:42
Рада приняла закон об урегулировании добычи янтаря
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17:19
Зеленский после критики ЕС хочет отменить норму, нарушающую Соглашение об ассоциации
- 12:17
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09:12
Турецкие коммандос нашли еще один тайный тоннель в Сирии
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09:08
Вифлеемский огонь мира — уже в Украине
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09:04
Десантно-штурмовая бригада показала технику, которую используют в ООС
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09:14
В Музее космонавтики в Житомире появится уникальный звездолет
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09:17
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы
- 09:12
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09:08
Шоу света в центре Гааги
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Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам
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В Белый дом привезли рождественскую ель
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Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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