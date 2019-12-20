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Кабмин перенаправил 323 миллиона на выплату зарплат шахтерам

20.12.2019 / 11:46
Кабмин утвердил перераспределение средств в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минэкоэнерго на 2019 год.

В частности, неиспользованные средства на сумму 322,6 млн грн с некоторых программ перенаправили на программу "Реструктуризация угольной отрасли".

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Алексея Гончарука от 18 декабря, которое есть в распоряжении ЭП.

По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, эти средства пойдут на выплаты заработных плат шахтерам государственных шахт.

Также в распоряжении говорится об уменьшении расходов развития по программе "Ликвидация угледобывающих и торфодобывающих предприятий" на 140,7 млн гривен, расходов потребления по программе "Сохранение природно-заветного фонда" на 20 млн гривен.

Также предусматривается уменьшение расходов по программе "Осуществление природоохранных мероприятий" на 91,6 млн гривен, расходов развития по программе "Развитие и улучшение экологического состояния орошаемых и осушенных систем" на 40 млн гривен.

Кроме этого, речь идет об уменьшении расходов развития по программе "Поддержка в состоянии энергоблоков и объекта" Укрытие "и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС" на 25,2 млн гривен.

Также предусматривается уменьшение расходов развития по программе "Прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса и угольной промышленности" на 5 млн гривен.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.

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Кабмин, деньги, шахтеры
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