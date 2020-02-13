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Гончарук: Украина будет добывать газ без “смотрящих”

14.02.2020 / 09:01
Гончарук: Украина будет добывать газ без “смотрящих”
Кабинет министров работает над вопросом увеличения собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Тelegram.

"Правительство работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление. Украина эффективнее будет распоряжаться недрами. Без «смотрящих» и групп влияния", - написал Гончарук.

Он добавил, что в четверг, 13 февраля, посетил одну из полтавских скважин "Укргазвидобування", чтобы пообщаться с работниками месторождения и понять, что мешает сегодня отрасли развиваться.

"Полтавская область - один из главных нефтегазодобывающих регионов Украины. Более 40% украинского газа и каждая пятая тонна нефти и конденсата поступает из Полтавщины. Но этого мало", - отметил Гончарук.

В то же время глава правительства подчеркнул, что на центральном уровне уже упрощены разрешительные процедуры, введены электронные аукционы и разработан комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи.

"К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади. В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги", - добавил Гончарук.

Премьер-министр также акцентировал внимание, что в Украине продают не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины запустила Инвестиционный атлас недропользователя, в который вошли почти 100 объектов, распределенных в шесть корзин (по видам полезных ископаемых): углеводородное сырье; металлические полезные ископаемые; неметаллические полезные ископаемые; подземные воды; горючие твердые полезные ископаемые; драгоценные и полудрагоценные камни.

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Кабмин, газ, добыча газа, Гончарук
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