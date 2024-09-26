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Умєров: Тепер командири можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців до військових частин

02.10.2024 / 11:14
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Це зроблено для доукомплектування пріоритетних військових частин добровольцями.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Це зроблено для доукомплектування пріоритетних військових частин добровольцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його даними, надано право командиру військової частини видавати направлення для проходження військово-лікарської комісії військовозобовʼязаним з метою визначення їх ступеню придатності до проходження військової служби.

Крім того, надано право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації.

Передбачено для Генштабу повноваження визначати перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів (крім резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві) та військовозобовʼязаних під час мобілізації.

Як заявив міністр оборони Рустем Умєров, постанова уряду - це важливий крок у сфері оборони. За його словами, бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців.

"Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь", - додав він.

Мельничук, мобілізація, Умєров
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