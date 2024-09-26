Федоров: З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, метою реалізації проекту є нарощення спроможностей щодо підготовки операторів дронів для задоволення потреб Збройних сил України.

Як зауважив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Саме тому уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА.

"У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання", - наголосив міністр.

За словами Федорова, навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів, які після успішного складання іспитів зможуть обійняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

Щоб отримати ліцензію, заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів;

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;

найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Як пояснив Федоров, постанова дозволить працювати лише тим закладам, які дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті.