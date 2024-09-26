Кравчук: Пропаганда росії є найбільшою загрозою свободі інформації в Європі

"Відповідна резолюція "Пропаганда та свобода інформації в Європі" була прийнята – 117 голосів "за"! Резолюція закріпила, що держави-члени Ради Європи повинні захищатися від усіх форм пропаганди, включаючи пропаганду війни, підбурювання до геноциду та інших міжнародних злочинів, ненависті, тероризму та дискримінації, а також вони повинні бути здатними протидіяти та знешкодити пропаганду, яка суперечить основоположним цінностям Європейської конвенції з прав людини", - написала Кравчук у фейсбуці.

Вона розповіла, що українській делегації вдалося посилити текст документа своїми правками.

"Ми, зокрема, закликали запровадити цільові санкції проти російських ЗМІ, таких як RT та його афілійованих осіб, оскільки їхня діяльність порушує журналістську етику і має розглядатися як загроза національній безпеці держав-членів; запровадити цільові санкції проти пропагандистів, таких як маргарита симоньян, ольга скабєєва, володимир соловйов та інші, якщо це ще не було зроблено; визнати, що російська православна церква використовується кремлівським режимом як інструмент російського впливу та пропаганди", - зазначила Кравчук.

За словами народної депутатки, ПАРЄ дала державам-членам Ради Європи рекомендації, серед яких створення належних незалежних регуляторів нагляду за медіа, вжиття заходів для сприяння рівному доступу до інформації всіх груп населення, включно з жінками, молоддю та соціально незахищеними. Серед рекомендацій також сприяння медіа- та інформаційній грамотності та інвестування в програми медіа- та громадянської освіти для розвитку критичного мислення; забезпечення суспільних мовників незалежними і достатніми ресурсами для виконання своєї місії в інтересах суспільства; посилення прозорості медіавласності та фінансових джерел.

Кравчук вважає, що пропаганда росії нині є найбільшою загрозою свободі інформації в Європі та за її межами, а "прийнята резолюція - це важливий крок до її викорінення".