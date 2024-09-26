Науковці: Противірусні препарати малоефективні у боротьбі з Сovid-19

Учені виявили, що вірус, який викликає Сovid-19, демонструє стійкість до двох основних противірусних препаратів — ремдесивіру та нірматрелвіру.

У першому дослідженні, проведеному командою Корнельського університету та Національного інституту здоров’я США, вивчали результати лікування пацієнтів з ослабленою імунною системою, які отримували ремдесивір. Результати були опубліковані в журналі Nature Communications.

У другому дослідженні, яке здійснили вчені університету Піттсбурга, жіночої лікарні Брігама, Стенфордського та Гарвардського університету, перевіряли стан людей, яких лікували ремдесивіром та нірматрелвіром протягом 2021–2023 років. Висновки вчені надали виданню JAMA Network Open.

Науковці секвенували ДНК вірусу у 15 країнах світу та встановили, що він малочутливий до обох препаратів через численні мутації.

Причому стійкість до противірусних засобів зафіксували у людей з ослабленим імунітетом та тих, хто приймав нірматрелвір.

Ці результати підкреслюють необхідність подальших досліджень та розробки нових терапій для боротьби з Сovid-19.