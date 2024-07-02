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Орбан: Припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу переговорів

03.07.2024 / 10:12
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив Президента України Володимира Зеленського подумати над тим, щоб зробити паузу та припинити вогонь. На його думку, це могло б прискорити темп переговорів.

Про це він заявив на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"І я попросив пана Президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, прервати вогонь і потім почати, продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин", - сказав Орбан.

Він також зазначив, що під час головування в Євросоюзі Угорщина "буде допомагати у всьому, в чому зможе".

Орбан, Зеленський
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