Войти | Зарегистрироваться
13:00

среда,
03 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Ми говорили з Орбаном про те, чого очікуємо за час угорського головування у Раді ЄС

03.07.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від угорського головування, яке стартувало з 1 липня, у Раді Європейського Союзу прогресу в питанні майбутнього членства України в Євросоюзі, а також продовження підтримки з боку європейських держав, зокрема оборонної, на достатньому рівні.

"Ми говорили (з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном - ІФ-У) про співпрацю на рівні ЄС, про те, чого очікуємо за час угорського головування. Україна розпочала переговори щодо вступу до ЄС. Ми готуємо умови для договору про членство України. Це процес тривалий, дуже кропіткий, але постійно в ньому потрібен прогрес, потрібна динаміка, не втрачаючи жодного місяця", - заявив Зеленський на спільній з Орбаном пресконференції в Києві у вівторок.

Окрім того, за його словами, "дуже важливо, щоб підтримка України з боку Європи залишалася на достатньому рівні, зокрема підтримка нашої оборони від російського терору".

Зеленський також наголосив, що "важливо, щоб головування Угорщини в ЄС було ефективним, оскільки у всій Європі люди з різними політичними поглядами однаково хочуть бачити європейську політику дієвою, спрямованою на зміцнення Європи, на нові можливості для людей, для соціального розвитку, для зростання європейських компаній. Саме це ми разом маємо забезпечувати".

Глава Української держави також заявив, що його зустріч з Орбаном одразу після початку угорського головування в Європейському Союзі є "чітким свідченням наших спільних європейських пріоритетів щодо того, як можна повернути в Україні й усій Європі справедливий мир, як можна вирішити складнощі та забезпечити нові підвалини для зміцнення Європи, для економічно-соціального зростання".

Крім того, за словами Зеленського, сам факт того, що Угорщина взяла участь у першому Саміті миру і підтримала його комюніке, свідчить про готовність Угорщини бути ефективною для повернення реальної і тривалої безпеки і в Україні, і в Європі. "Ми предметно сьогодні обговорили, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці ще другого саміту (миру - ІФ-У)", - наголосив президент.

Орбан, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 июля
2 июля
1 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.