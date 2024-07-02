Кудрицький: Досягнення абсолютної справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе

В інтерв'ю для Української правд він пояснив це тим, що енергосистема міст не була спроєктована для рівномірних відключень, що створює труднощі у забезпеченні справедливого розподілу обмежень електропостачання.

“Основна мета проєктування полягала у зниженні вартості для споживача та забезпеченні надійності енергопостачання. Сучасна енергосистема має певні технічні обмеження, які ускладнюють процес рівномірних відключень. Наприклад, обленерго не завжди може за 10-15 хвилин перемкнути сотні тисяч житлових будинків або інших об’єктів, які знаходяться на одній лінії з критичними об’єктами інфраструктури“, — повідомив Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, обленерго у кожному регіоні активно працюють над оптимізацією розподілу електроенергії, зменшуючи кількість некритичних об'єктів, що підключені до тих самих ліній, що й критична інфраструктура. Це дозволить зменшити супутнє навантаження на мережі та збільшити можливості обленерго для маневрування ресурсами, що сприятиме більш справедливому розподілу графіків відключень електроенергії.

“Тобто, чим більше споживачів залучено до графіків, тим у всіх графік стає трохи меншим”, - додав Голова НЕК "Укренерго".