Українські хакери зламали сервери російського підприємства, яке будує військові об'єкти на всій території рф

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, хакери завантажили понад 500 паспортів військових об'єктів міноборони рф: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема розташовані на окупованих територіях України, а також іншу технічну й проєктну документацію сукупним обсягом понад 1,2 ТБ.

Хакери також знесли сім серверів і зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників установи, через що більшість російських спецбудівельників залишилися без усього масиву даних і резервних копій інформації.