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Українські хакери зламали сервери російського підприємства, яке будує військові об'єкти на всій території рф

19.01.2024 / 09:10
Хакери угруповання Blackjack, які, імовірно, мають стосунок до Служби безпеки України, зламали сервери російського державного підприємства "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", яке будує військові об'єкти на всій території рф.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, хакери завантажили понад 500 паспортів військових об'єктів міноборони рф: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема розташовані на окупованих територіях України, а також іншу технічну й проєктну документацію сукупним обсягом понад 1,2 ТБ.

Хакери також знесли сім серверів і зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників установи, через що більшість російських спецбудівельників залишилися без усього масиву даних і резервних копій інформації.

хакери
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