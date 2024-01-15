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Підласа розповіла, де можна взяти кошти на додаткову мобілізацію

18.01.2024 / 18:30
В Україні у разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Це сума охоплює харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форми та персональної зброї, а також підготовку військових до бойових дій.

«Лише на забезпечення військових без військової техніки потрібно понад 300 млрд грн додаткових видатків. І, на жаль, наразі цього ресурсу в нашому бюджеті немає, тому що всі наші доходи, внутрішні доходи, податки, митниця, розміщення облігацій внутрішньої державної позики, доходи від приватизації тощо, ми спрямовуємо на потреби оборони у повному обсязі. Лише ті податкові надходження, які заходять до місцевих бюджетів, не спрямовуються на потреби оборони», – зауважила вона.

Тож, у разі значного збільшення кількості військовослужбовців держбюджет потребуватиме додаткового фінансового ресурсу, який не закладений у дохідну його частину. Зокрема, варіантів, де брати гроші на забезпечення захисників, наразі небагато і вони всі обговорються і у Кабміні, і у Верховній Раді.

«Тут можемо говорити про переспрямування коштів з місцевих бюджетів до державного. Ми можемо говорити про підвищення податків. Ви знаєте, що два бюджетоутворювальні подакти, які є найбільшими джерелами доходу держбюджету, це ПДВ як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари, та податки на доходи фізичних осіб, які містять військовий збір. Всі ці податки та один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі товарів і працівники підприємств», – сказала Підласа.

На її думку, тут варто говорити про прогресивні ставки, тобто якщо людина заробляє найменше, вона не повинна платити більше навіть зараз, на відмінну від тих, хто отримує умовно 20 тис. грн доходу і більше.

«Тобто якщо ви заробляєте від 20 тис. грн, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. І це би допомагало утримувати наше військо», – наголосила депутатка.

Крім того, у рамках пошуку додаткових джерел фінансування мобілізованих можна подумати і про податок на розкіш, оскільки в Україну продовжують завозити дорогу техніку та автівки.

мобілізація, Підласа
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