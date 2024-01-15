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Зеленський: Усі чоловіки повинні повернутися з-за кордону до України, де вони будуть або воювати, або працювати

18.01.2024 / 17:27
Усі військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні повернутися до України, де вони будуть або воювати, або працювати.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі за підсумками Міжнародного економічного форуму у Давосі, пише Gazeta.ua з посиланням на "ТСН".

"Це питання закону і справедливості. Якщо ти особа мобілізаційного віку, ти маєш бути в Україні. Це факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш. Я наводив цей приклад, в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми у війні. Тому ти або працюєш, або воюєш", - сказав президент.

Зеленський також сказав, що зарплата одного військового - це податки від шести-восьми українців, котрі працюють.

"Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки", - сказав президент.

Зеленський
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