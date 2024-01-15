Зеленський: Усі чоловіки повинні повернутися з-за кордону до України, де вони будуть або воювати, або працювати

Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі за підсумками Міжнародного економічного форуму у Давосі, пише Gazeta.ua з посиланням на "ТСН".

"Це питання закону і справедливості. Якщо ти особа мобілізаційного віку, ти маєш бути в Україні. Це факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш. Я наводив цей приклад, в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми у війні. Тому ти або працюєш, або воюєш", - сказав президент.

Зеленський також сказав, що зарплата одного військового - це податки від шести-восьми українців, котрі працюють.

"Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки", - сказав президент.