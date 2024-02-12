Данілов: Нам потрібна зброя, зброя, зброя

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14:21
МЗС Франції: Перемога Трампа на виборах ще не означає, що він реалізує свої погрози у бік НАТО
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13:19
МО Британії: Війна проти України сприяє нестачі медичних працівників по всій росії
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12:16
Президент Франції не приїде в Україну, - ЗМІ
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16:20
Трамп закликав Конгрес відмовитися від допомоги іншим країнам
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16:20
НАТО хоче взяти на себе координацію постачання зброї Україні
- 14:21
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10:10
Зеленський провів нараду щодо виробництва в Україні зброї та боєприпасів
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16:25
АРМА підписало перший договір про надання послуг з реалізації арештованих активів
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10:12
Гетманцев: НБУ може обмежити грошові перекази
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16:25
Мінекономіки: У 2023 році понад 210 тисяч осіб, які працювали без оформлення, були офіційно працевлаштовані
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В Уряді розповіли, які категорії населення отримують грошову підтримку
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
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Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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Федоров: За пів року Україна наздогнала росію за кількістю дронів
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18:30
російські війська користуються американськими системами супутникового зв’язку Starlink
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16:04
В мире автомобилей: какие бывают аксессуары?
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13:15
Мінюст: Ми плануємо реєстраційні послуги перевести в автоматичний режим через портал Дія
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13:19
Країни ЄС домовились про створення кіберщита
- 10:12
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