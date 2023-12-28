Наєв: Фортифікаційне обладнання смуг оборони Державного кордону України збільшено на 63 відсотки

"Лише протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг оборони Державного кордону України в Північній операційній зоні збільшено на 63 відсотки", - наголосив Наєв, йдеться на сторінці Фейсбук ОК "Північ".

За його словами, після того як цивільні організації завершать тут свої роботи, певні ділянки будуть щільно заміновані.

"Таким чином, ми утворюємо об'єкт, який за своїми оборонними можливостями має стримати наступ щонайменше батальйону ворожих сил", - пояснив командувач.

Також він запевнив, що "обстановка в цьому регіоні контрольована. Незважаючи на те, що ворог періодично здійснює обстріли української території з артилерії та мінометів, намагається застосовувати ДРГ, а також запускає ударні дрони, наступальних угруповань ним тут не створено".

Наєв зазначив, що Сили оборони діють на випередження, підвищують кількість та ефективність мобільних вогневих груп ППО, продовжуються контрдиверсійну роботу.