Наєв: Фортифікаційне обладнання смуг оборони Державного кордону України збільшено на 63 відсотки

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рф погрожує Латвії через націоналізацію «дому москви» у Ризі
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Штайнмаєр: кремлівський диктатор володимир путін не прагне миру
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NYT: МО США не змогло прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для України
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Прем’єр-міністр Словаччини розкритикував стратегію Заходу щодо війни росії проти України, - ЗМІ
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путін зберігає внутрішню підтримку свого режиму та війни в Україні, - опитування
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Доходи росії від продажу нафти і газу значно впали, - ЗМІ
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Речниця ЄК: Країни Європи встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни
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Експерт: Укренерго знаходиться у скрутному становищі через проблему заборгованостей
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Країни ЄС готуються до обговорення передання нового пакету допомоги Україні
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Шевченко: Укрзалізниця не планує підвищення вартості пасажирських перевезень
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