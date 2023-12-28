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Жовква: Британія може надати військову допомогу Україні, але не братиме участі у бойових діях

13.01.2024 / 16:20
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав, що Великобританія може надати військову допомогу Україні, але не братиме участі у бойових діях.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

"Ця угода укладена на 10 років, і допомога Великобританії триватиме весь цей період. Про солдатів не йдеться, але ми впевнені, в отриманні техніки", - зазначив Жовква.

За словами заступника, безпечні гарантії для України - це не лише військові зобов'язання, а й широкий спектр заходів, спрямованих на її підтримку та безпеку в довгостроковій перспективі.

"Безпечні гарантії - це також санкції, це конкретна фіндопомога, це навіть допомога на відновлення України після перемоги, це заморожування російських активів та використання їх на користь України. Це британські гарантії компаніям, які пересуваються морськими коридорами, у тому числі тими, які утворила Україна. Дуже велика та комплексна угода", - розповів заступник керівника Офісу президента.

Він уточнив, що постачання зброї Україні важливе, але не достатньо. Необхідно переходити до спільного виробництва зброї із Великобританією.

"Справді, настав час переходити від етапу лише постачання Україні зброї - що безумовно, важливо, потрібно і вона буде продовжуватися, - до етапу спільного виробництва такої зброї. На це теж передбачені відповідні кошти", - сказав Жовква.

Угода діє 10 років, але може бути продовжена. Якщо Україна вступить до НАТО до 10 років, то механізми безпеки цієї угоди будуть включені до механізмів безпеки НАТО.

"Угода укладена на 10-річний період. Це мінімальний період, протягом якого вона діятиме. І вона може бути продовжена. У ній також чітко зазначено: якщо Україна вступить до НАТО раніше, ніж закінчиться 10-річний період, то механізми безпеки, які закладені цією двосторонньою угодою, просто вбудують у той механізм безпеки, який існує в НАТО для країн-членів", - пояснив Жовква.

 

Жовква
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