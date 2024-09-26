Федоров: Українці через Дію зробили понад мільйон пропозицій одружитися

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускали онлайн-пропозицію для пар, які перебувають на відстані, а зараз бачимо, що вона стала трендом на всі випадки життя. Зробити пропозицію в Дії встигли всі - від закоханих пар до українських бізнесів", - зазначив він.

Нагадаємо, 9 вересня у застосунку Дія зʼявилась можливість одруження онлайн, яке триватиме близько 30 хвилин.

Раніше,у березні, уряд України ухвалив постанову про укладання шлюбу по відеозвʼязку в застосунку Дія.

Як відомо, у Дії ще з минулого року працює функція подання заяв про шлюб. На порталі можна вибирати місце, час, формат та зал, де планується церемонія. ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії.