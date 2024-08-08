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Зеленський: Ми працюємо над тим, щоб постачання озброєння було незмінно вчасним

09.08.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія, яка принесла війну на українську землю, має відчувати наслідки своїх дій.

"Сьогодні (8 серпня, - ред.) було три доповіді головкома Сирського - доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських позицій і виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що вона зробила", - заявив президент у відеозверненні.

Як він наголосив, "ми ж (українці - ІФ-У) прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час - за умов справедливого миру. І це буде".

Глава держави також повідомив, що заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання озброєнь і техніки ЗСУ. "Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним", - сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, доповідав також керівник СБУ Василь Малюк про українські операції та делікатну роботу СБУ, яка захищає українців від російських диверсій і спроб замахів усередині держави.

Зеленський
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