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The New York Times: Україна та її союзники мають найлогічніший мотив для нападу на трубопроводи

08.03.2023 / 13:23
Нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, свідчать про те, що "проукраїнське угрупування" здійснило напад на газопровід "Північний потік" минулого року, що є кроком до встановлення відповідальності за акт саботажу, який на кілька місяців поставив у глухий кут слідчих по обидві сторони Атлантики.

Про це інформує The New York Times, передає УНН.

Деякі офіційні особи вважають, що Україна та її союзники мають найлогічніший потенційний мотив для нападу на трубопроводи. Вони роками виступали проти цього проекту, називаючи його загрозою національній безпеці, оскільки він дозволить росії легше продавати газ до Європи, вважає New York Times.

Офіційні особи США відмовилися розкрити характер розвідувальних даних, як вони були отримані або якісь подробиці щодо переконливості доказів, що містяться в них. Вони заявили, що немає твердих висновків із цього приводу, залишаючи відкритою можливість того, що операція могла бути проведена неофіційно маріонетковими силами, "які мають зв'язки з українським урядом або його службами безпеки".

Офіційні особи, які вивчили розвіддані, заявили, що, на їхню думку, диверсанти, швидше за все, були громадянами України чи росії, чи їхньою комбінацією.

Вибухівку, швидше за все, було закладено за допомогою досвідчених водолазів, які, зважаючи на все, не працювали на військові чи розвідувальні служби, заявили офіційні особи США, які вивчили нові розвіддані. Але не виключено, що злочинці проходили спеціальну державну підготовку.

"Будь-яке припущення про причетність України, чи то пряме, чи непряме, може порушити непрості відносини між Україною та Німеччиною, підірвавши підтримку німецької громадськості, яка проковтнула високі ціни на енергоносії в ім'я солідарності", - додає New York Times.

"Будь-які висновки, в яких звинувачують Київ чи українських маріонеток, можуть спричинити негативну реакцію в Європі та ускладнити для Заходу збереження єдиного фронту на підтримку України".

Нагадаємо, після вересневих вибухів на трубопроводах Польща та Україна одразу ж звинуватили росію у закладанні вибухівки.

росія, у свою чергу, звинуватила у проведенні операції Велику Британію.

Минулого місяця журналіст-розслідувач Сеймур Херш опублікував на інформаційній платформі Substack статтю, в якій дійшов висновку, що Сполучені Штати провели операцію за вказівкою Байдена. У своєму виступі Херш послався на висловлену перед вторгненням президентську загрозу "покласти край" "Північному потоку-2" та аналогічні заяви інших високопосадовців.

Через кілька днів після вибуху Данія, Швеція та Німеччина розпочали власне розслідування.

The New York Times, Північний потік, газопровід
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