ЄС схвалив санкції проти осіб та організацій, причетних до випадків сексуального насильства

Про це повідомляє Europa Press.

До чорного списку, який передбачає й санкції за порушення прав жінок, потрапили дев'ять осіб і три установи з Афганістану, Ірану, росії, окупованої частини України, М'янми, Південного Судану та Сирії.

Обмеження запроваджують, зокрема, проти російських командира дивізії Миколи Кузнєцова й полковника Раміля Ібатулліна, чиї підрозділи систематично здійснювали сексуальне насильство щодо жінок в Україні навесні 2022 року.

"Масштаби і тяжкість сексуального і гендерного насильства в окупованих росією районах України свідчать про систематичне планування. Командири знали про сексуальне насильство з боку військовослужбовців в Україні і, в деяких випадках, заохочували та наказували його", – йдеться в тексті, який супроводжує санкції.

Крім цих росіян, під обмеження потрапили московські поліцейські Олександр Федорінов та Іван Рябов за затримання мирних протестувальників, які виступали проти війни в Україні, й задокументовані випадки тортур.

Санкції передбачають блокування банківських рахунків фігурантів у ЄС, заборони на вʼїзд та ведення бізнесу з ними.