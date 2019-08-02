Волкер: РФ считает, что продолжение войны на Донбассе может ослабить Украину

Об этом он заявил в интервью "Українському тижню".

По его словам, Украина стала сильнее, демократичнее, успешнее, значительно больше внимания уделяет вопросам национальной идентичности во всех общинах. Теперь это прозападная, проевропейская, более благосклонна к НАТО страна. И более антироссийская, потому что Россия убивает украинцев.

"Пусть там что РФ пыталась сделать с Донбассом, это дало противоположный результат. Именно поэтому я надеюсь, что мы сможем работать с ней, чтобы положить этому конец", - сказал Волкер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секторальные и крымские санкции будут продлены Европейским союзом. По его словам, если у кого-то возникнут сомнения на счет продолжения санкций, он приглашает их на Донбасс.

Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, особенно по ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими узниками. В резолюции содержится призыв к РФ обнародовать весь список украинских пленных на Донбассе и облегчить контакты с ними. Также осуждается продолжающееся нарушение Россией международного права.

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