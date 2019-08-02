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Волкер: РФ считает, что продолжение войны на Донбассе может ослабить Украину

02.08.2019 / 15:54
Спецпредставитель США по переговорам в отношении Украины Курт Волкер заявил, что Кремль до сих пор думает, что, продолжая войну на Донбассе, может ослабить Украину, дестабилизировать ее, давить на Киев, чтобы попытаться удержать страну под влиянием.

Об этом он заявил в интервью "Українському тижню".

По его словам, Украина стала сильнее, демократичнее, успешнее, значительно больше внимания уделяет вопросам национальной идентичности во всех общинах. Теперь это прозападная, проевропейская, более благосклонна к НАТО страна. И более антироссийская, потому что Россия убивает украинцев.

"Пусть там что РФ пыталась сделать с Донбассом, это дало противоположный результат. Именно поэтому я надеюсь, что мы сможем работать с ней, чтобы положить этому конец", - сказал Волкер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секторальные и крымские санкции будут продлены Европейским союзом. По его словам, если у кого-то возникнут сомнения на счет продолжения санкций, он приглашает их на Донбасс.

Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, особенно по ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими узниками. В резолюции содержится призыв к РФ обнародовать весь список украинских пленных на Донбассе и облегчить контакты с ними. Также осуждается продолжающееся нарушение Россией международного права.

Источник

война, Донбасс, РФ, Волкер
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