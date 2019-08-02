Адвокат: против России ужесточат санкции, если она не освободит украинских моряков

Об этом заявил адвокат Николай Полозов, сообщает "Крим.Реалії".

По его словам, в случае, если РФ не выполнит решение трибунала ООН по морскому праву, то против нее, скорее всего, усилят санкции.

"Удерживать моряков крайне невыгодно, крайне токсично. Прежде всего, это обусловлено приказом трибунала ООН по морскому праву и последующими нарушениями за невыполнение этого приказа. Ну хорошо, сейчас еще лето и период отпусков. Как только запустится новая часть политического цикла, с сентября, то первым же вопросом будет: "Что с исполнением решения трибунала?". Конечно, невыполнение повлечет за собой достаточно суровые санкции", - сказал Полозов.

По его словам, западным странам не сложно усилить санкции.

"Усиление, расширение санкций гораздо проще процедурно, чем принятие новых. В этом случае запад уже не будет ничего сдерживать, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно невыполнения российскими властями приказа международного трибунала ООН", - считает адвокат.

Напомним, Полозов заявил, что освобождение захваченных ФСБ России украинских моряков - это перспектива ближайшего будущего, а не удаленная

В частности, отметим, что 24 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута.

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