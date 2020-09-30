Фокин заявил, что не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе

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09:42
"Нафтогаз" сохранил на октябрь условия тарифов на газ для населения
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15:56
Разумков сказал, когда Рада возьмется за бюджет-2021
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15:14
Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго
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16:15
Файлы FinCEN: Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными
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10:54
Высший антикорсуд отказался возобновлять дело "Роттердам+"
- 09:42
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08:25
В Японии начали производить УФ-лампу, убивающую коронавирус
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09:34
В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы и взрывчатку
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06:34
Во Львовской области автомобиль слетел с трассы
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06:32
Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной
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06:39
На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия
- 08:25
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09:03
В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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09:04
В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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05:57
Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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09:18
В Коломые 4 погибших в ДТП: фура встала на встречную полосу
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09:20
Ветераны и активисты провели в Киеве на Марш независимости
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