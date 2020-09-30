Фокин заявил, что не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе

Об этом свидетельствует заявление Фокина 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству

Прямая речь: "Относительно войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там ведется война между Украиной и Россией, пока я не вижу".

По словам Фокина, против Украины на Донбассе воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

Он не изменил своего мнения до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".

При этом Фокин добавил, что альтернативы минским соглашениям не существует, хотя ему многие положения соглашений не нравятся.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса.

Напомним, народные депутаты "Голоса" заявили, что подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Фокина.

Ранее Фокин заявлял, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.

Также Фокин считает, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международный временное правительство ООН для проведения там местных выборов.

Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса критиковали в Кабмине и Офисе президента.

18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

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