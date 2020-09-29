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В столичном Введенском монастыре отметили 600-летие явления иконы «Призри на смирение»

29.09.2020 / 18:03
В столичном Введенском монастыре отметили 600-летие явления иконы «Призри на смирение»
Источник: Центр информации УПЦ
Впервые икона Божией Матери «Призри на смирение» явилась в 1420 году на Каменном озере в Псковской области

В киевском Свято-Введенском монастыре отметили 600-летия явления иконы Божией Матери «Призри на смирение».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, богослужение возглавил Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, которому сослужили архипастыри, духовенство обители и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия митрополит Антоний обратился к верующим со словом проповеди.

За богослужением были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

По окончании богослужения был совершен молебен перед чудотворным образом Божией Матери «Призри на смирение».

Владыка Антоний поздравил наместника обители архиепископа Фастовского Дамиана, братию монастыря, священнослужителей и мирян с праздником и передал благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

 *** Впервые икона Божией Матери «Призри на смирение» явилась в 1420 году на Каменном озере в Псковской области. Можно предположить, что это событие произошло в утешение и ободрение псковичей в период большого бедствия, «морового поветрия» (голода), которое разразилось тогда над Псковской областью.

Икона была перевезена в Псков и хранилась в соборном Троицком храме. В память этого перенесения, празднование в честь иконы было установлено 16/29 сентября. Древний образ иконы Божией Матери «Призри на смирение» не дошел до наших дней. В XIX веке уже не встречается упоминаний о древней иконе, находившейся в Троицком соборе, и, возможно, погибшей во время одного из стихийных бедствий.

В Введенский монастырь чудотворный список иконы передан в 1992 году схимонахиней Феодорой (Тоцкой), хранившей икону в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, ученые признали изображение нерукотворным. В 1995 году икона официально прославлена Церковью как чудотворная.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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