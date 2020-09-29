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В Одессе отпраздновали день памяти преподобного Кукши

29.09.2020 / 18:01
В Одессе отпраздновали день памяти преподобного Кукши
Источник: Центр информации УПЦ
После завершения богослужения был отслужен праздничный молебен перед ракой с мощами святого угодника Божия

В Одессе сегодня отпраздновали день памяти преподобного Кукши Одесского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии, праздничную Божественную литургию в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении архиереев, братии обители в священном сане и многочисленного духовенства Одесской епархии.

После завершения богослужения был отслужен праздничный молебен перед ракой с мощами святого угодника Божия.

***Преподобный Кукша Одесский родился в 1875 году в селе Арбузинка Херсонского района Николаевской губернии. За свой долгий и нелегкий исповеднический жизненный путь преподобный Кукша Одесский прошел лагеря, ссылки, его постоянно переводили из одного монастыря в другой, лишая возможности быть со своими духовными чадами. Но ничто не сломило дух этого старца. Преподобный был тем духовным источником, к которому стекались люди, истомленные безбожием, стремящиеся к свету Божественной любви, «разбивающие оковы человеческого греха». Господь прославил старца за его смирение и простоту. Почитание преподобного Кукши началось сразу после его кончины. Народ шел на его могилу на братском монастырском кладбище, просил святого угодника и по его молитвам получал облегчение в скорбях и болезнях.

В 1994 году были обретены его святые мощи и схиигумен Кукша был причислен к лику святых в чине преподобных Украинской Православной Церковью. Его святые мощи находятся в Успенском храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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