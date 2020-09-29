Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в День памяти жертв Бабьего Яра

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17:56
В Австрии испытывают лекарства от COVID-19, обнародовали первые результаты
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16:48
В ВОЗ не исключают, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием
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14:12
США предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе
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12:18
В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе
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Китай - главная угроза для США, Вашингтон создает глобальную коалицию против него - Помпео
- 17:56
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15:56
Разумков сказал, когда Рада возьмется за бюджет-2021
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15:14
Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго
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16:15
Файлы FinCEN: Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными
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10:54
Высший антикорсуд отказался возобновлять дело "Роттердам+"
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09:42
Кредит доверия от МВФ нужно снова приобретать практически "с нуля" - замглавы НБУ
- 15:56
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09:34
В Авдеевке мужчина пытался отправить по почте боеприпасы и взрывчатку
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06:34
Во Львовской области автомобиль слетел с трассы
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06:32
Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулируют в небе над Украиной
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06:39
На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия
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06:23
Стартовали съемки новой украинской комедии "Поцелуй на миллион"
- 09:34
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09:03
В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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09:04
В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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05:57
Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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09:18
В Коломые 4 погибших в ДТП: фура встала на встречную полосу
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09:20
Ветераны и активисты провели в Киеве на Марш независимости
- 09:03