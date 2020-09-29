Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в День памяти жертв Бабьего Яра

В день 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в чествовании погибших в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, вместе с Предстоятелем мемориальное мероприятие посетили митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент и епископ Бородянский Марк.

Церемонию чествования жертв трагедии возглавил Президент Украины Владимир Зеленский.

Центр Холокоста «Бабий Яр» представил масштабную аудиовизуальную инсталляцию на территории урочища, посвященную памяти жертв Бабьего Яра.

В основе инсталляции – символ Древа жизни. Трагедия Бабьего Яра показывает, как легко оно может быть уничтожено. Колонны прострелены тысячами пуль того же калибра, что и пули, от которых погибли люди в Бабьем Яру. Инсталляция работает в режиме 24/7, и ночью сквозь пулевые отверстия проходит свет и звук памяти.

Еще один фрагмент аудиоинсталяции, расположенный на Дороге Скорби и на площади у памятника «Менора», возведены совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником «Бабий Яр».

Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра установлены монокуляры, в которые вмонтирован известные фотографии Бабьего Яра, сделанные немецким военным фотографом Йоганнесом Гелла в последующие дни после расстрелов 29-30 сентября 1941 года. Благодаря этим монокуляров теперь каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.

Во время немецко-фашистской оккупации Киева в 1941-1943 годах по официальным данным, в Бабьем Яру было расстреляно около 100 тыс. человек, две трети из которых были евреями.