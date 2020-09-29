Местным судам доверяют больше, чем ВС

Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПП) — 70%.

Соучредитель и глава правления Фундации DEJURE, член Общественного совета добропорядочности (ОСД) Михаил Жернаков заявил, что что судам не доверяет 78% населения и спасти сложившуюся ситуацию может только ОСД. Это вызвало возмущение судей, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Миша Жернаков на страничке Общественного совета добропорядочности нацарапал, что судам не доверяет 78% населения. И делает вывод, что только ОСД всех спасёт. Организмы из ОСД всегда перекручивали факты, врали и проявляли особый тупизм. И это один из тех самых очередных случаев. Мы с удовольствием поможем Мише и остальным членам ОСД с цифрами статистики", - сказано в сообщении.

"Баланс доверия/недоверия к районным судам (местным) составляет: - 49 %. Это не хорошо. Очевидно. Если не знать, что этот же баланс к Верховному суду (ВС), который создавался совместно с ОСД: - 54 %. Ещё хуже ситуация с Высшим антикоррупционным судом (ВАКС), который создавался вашим Общественным советом международных экспертов (ОСМЭ), ведь у него баланс недоверия составляет целых - 60 %", - отмечают авторы поста.

При этом они подчеркивают, что эти цифры подтверждают социологические исследования, проведенные ранее Центром "Социальный мониторинг", согласно которым судам первой инстанции доверяют больше людей, чем ВС и ВАКС.

"Ещё раз для организмов из ОСД, ВС и ВАКС, в создании которых вы принимали участие, - им не доверяет больше людей, чем судам первой инстанции. Это показательная оценка населения вашим "заслугам" и таким личностям, как Валентина Данишевская, которая полностью обслуживает ваши с Порошенко интересы", - говорится в сообщении.

"Тут же стоит ткнуть носом разных случайных людей из правительства, особенно вице-премьер-министершу, которые выдают "кашу" из своей головы, что больше всего не доверяют судам. Ткните кто-то чучело из "Голоса", что правительству не доверяет 72 % населения. Это почти в два раза больше недоверия, чем к судам первой инстанции. Стоит утереть социологией и сопли Шабунина с Сытиком. Ведь НАБУ не доверят 71 % населения", - приводят цифры судьи.

"Вот как вообще можно доверять судьбы людей таким, как Миша Жернаков?.. Как они изучают судейские досье, где масса статистических данных, если они элементарно не могут прочесть социологические данные?.." - задаются вопросом авторы поста.