У Борислава Березы подтвержден коронавирус

На своей странице в соцсети Facebook 28 сентября он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.

"Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться", - поделился планами Береза.

На странице политсилы "ЭкоПартия Березы" он также сообщил о положительном результате теста и призвал всех соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы не заразиться.

Относительно избирательной кампании Береза пояснил, что с командой продолжает работать в дистанционном режиме, без встреч и интервью.

Борислав Береза баллотируется на пост городского головы Киева от "ЭкоПартии".

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