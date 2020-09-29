Войти | Зарегистрироваться
17:41

вторник,
29 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

29.09.2020 / 17:19
Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.

На своей странице в соцсети Facebook 28 сентября он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.

"Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться", - поделился планами Береза.

На странице политсилы "ЭкоПартия Березы" он также сообщил о положительном результате теста и призвал всех соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы не заразиться.

Относительно избирательной кампании Береза пояснил, что с командой продолжает работать в дистанционном режиме, без встреч и интервью.

Борислав Береза баллотируется на пост городского головы Киева от "ЭкоПартии".

Источник

коронавирус, Береза
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.