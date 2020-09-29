Защищать инвестиции в Офисе Генпрокурора будет известный «конвертатор», «смотрящий» за контрабандой и финпотоками Александр Ватутин

Стало известно, что заместителем начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора на прошлой неделе был назначен Александр Ватутин, который несколько последних месяцев был в статусе советника Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Сам Департамент был основан также недавно, о чем сообщается на сайте Офиса Генпрокурора, пишут Вести.

Александр Ватутин ранее не прошел аттестацию, поэтому даже назначение его советником Венедиктовой вызвало шквал критики и шок, как в СМИ, так и в самой прокуратуре. Ранее Венедиктова оправдывала, что Ватутин занимает должность «советника без процессуальных полномочий», однако, теперь у Ватутина есть реальная должность в Офисе с широкими полномочиями.

Даже это не удивляет, поскольку в Офисе Генпрокурора и сама Венедиктова знают, что НАБУ ведет 2 уголовных производства по Александру Ватутину. Интерес Венедиктовой понятен. В СМИ десятки публикаций о том, что по согласованию с Венедиктовой на Ватутина возложен вопрос контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев. Именно для этого он якобы уже начал расставлять своих людей по всей прокурорской вертикали.

В органах прокуратуры Ватутин работает с 2004 года, а в 2015 он достиг своих первых важных высот – стал прокурором отдела в прокуратуре г. Киева. Уже тогда он подавал декларацию, в которой активы в 10 и более раз превышали официальные доходы. В декларации у Ватутина кроме нескольких небольших квартир в Харькове были также спортивный BMW 528і и Audi Q5 у жены. Ольга Ватутина, к слову, работала в этот период в ООО «НВФ «Информации и технологии», которую правоохранители подозревали в уклонении от уплаты налогов на более, чем 3 млн грн. при схемах поставок программного обеспечения на НАЭК «Энергоатом». Семья также декларировала около $120 тыс. наличными. Аналогичная история продолжается и в 2016 году.

А вот в 2017-м, с переходом Ватутина в Генеральную прокуратуру, семейству повезло: жена продала одну из квартир за 1 млн грн., при этом остатки наличности в декларации удвоились, а у прокурора появилась 200-метровая квартира в Киеве (очевидно, приватизированное служебное жилье, поскольку покупку он не декларировал). Еще через год, когда Ватутин переходит на должность помощника директора Государственного бюро расследований (его уже возглавила Венедиктова), жена покупает себе люксовый BMW X5 2019 года выпуска за 3 млн грн., а остатки на счетах семьи увеличиваются до почти 4 млн грн. Программе «Слидство» Ватутин заявил, что деньги на жизнь их семье, в основном, дают родители, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

В публичном пространстве есть только одно решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, не зафиксировал уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Речь об истории, в которой предприниматель-торговец тканями, по версии следствия, заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе.

Но вся работа оказалась проделана даром, поскольку Ватутин решил, что документы следователями ГФС и Нацполиции составлены неправильно и вообще никакого занижения налогов у ФОПа не было. Квалифкомиссия не увидела в этом нарушения со стороны Ватутина и закрыла против него дело.

Издание «Дело» не так давно писало о том, что Александр Ватутин давал распоряжения подчиненным прокурорам не совершать никаких действий в отношении скандального предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, которые известны на рынке дорожных закупок как «тендерные тролли». В результате целый ряд судебных и следственных процессов, которые ведут СБУ и Нацполиция могут оказаться замороженными.

Журналисты «Вестей» указывали на то, что Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк.

Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся «смотрящим за налоговой».

При этом издание ОРД ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно «за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по «известных королей контрабанды» и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды». При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные «успехи» Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.

Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман.

По данным журналистов издания, одним из главных проектов Ватутина в должности была поддержка деятельности известного контрабандиста и автора конвертационных схем Василия Костюка.

По мнению издания, «получив на руки такой флеш-рояль как Верланов в ГФС, Нефьодов на Таможне и Ватутин в Генпрокуратуре», Костюк просто не мог не активировать свои мощности и «дела пошли еще лучше». Несмотря на увольнение Верланова и Нефьодова, наличие на посту советника Генпрокрора Александра Ватутина является важной составляющей бизнес-успеха Костюка.

«О других «подвигах», «работе» и связях Александра Ватутина мы расскажем в следующих публикациях. Однако даже данных фактов достаточно, чтобы спросить у президента Украины Владимира Зеленского «Таких кадровых изменений он хотел и таких ли «защитников» и «инвестиционных нянь» он обещал для иностранцев? Как отреагируют зарубежные партнеры на такие назначения?» - резюмирует Интернет-издание ОРД.