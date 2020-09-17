НАБУ обвинило Венедиктову во лжи по нескольким делам, в частности о Юрченко

Об этом сообщает НАБУ в Facebook

В бюро обратили внимание на то, что 15 сентября Венедиктова говорила неправду в парламенте, утверждая, что у Офиса генпрокурора недостаточно доказательств для вручения Юрченко подозрения.

Там предоставили цитату генпрокурора: "...По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды, уведомить кого-то за совершение такого должностного преступления невозможно. А материалы, которые мне на сегодня предоставили (относительно нардепа), не содержат таких сведений…

Вчера (14 сентября) я получила письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства в 17:20. Письмо и черновик — все".

Но, утверждает НАБУ, на самом деле все совсем не так. В бюро напомнили, что материалы, предоставленные ОГП, содержали, среди прочего, рассекреченные протоколы негласных следственных действий, в соответствии с которыми народный депутат во время встречи с детективом "под прикрытием" сообщил, что необходимым условием для внесения предложенных правок и предложений в законопроект является дача ему взятки, сумма которой будет сообщена отдельно его помощником.

По словам НАБУ, помощник действительно сообщил о том, что внесение правок будет стоить 13 тыс. долларов. 3 августа народный депутат внес в законопроект нужные предложения. Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их дальнейшего одобрения профильным комитетом ВР заявителю необходимо предоставить еще 200 тыс. долларов.

15 сентября 2020 года Национальное бюро повторно предоставило в Офис генерального прокурора имеющиеся материалы уголовного производства.

В бюро говорят, что материалы уголовного производства, которые обосновывают подозрение Юрченко, еще 10 сентября изучали прокуроры ОГП. Около 21:00 10 сентября состоялось совещание с участием генпрокурора, первого заместителя директора НАБУ и руководителя департамента ОГП, в ходе которой была донесена ведена информация об обстоятельствах, установленных следствием.

Кроме того, заявляют в НАБУ, Венедиктова солгала по делу против судей ОАСК. Она говорила в Раде следующее: "...Прошло более трех месяцев с момента сообщения о подозрении (судьям ОАСК).... Ходатайство об отстранении судей направлено было в ВСП мной по рапорту прокурора САП, рапорту, который я сама просила. Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет. Вопрос об арестах, отправке таких вещей без материалов производств невозможен".

На самом же деле, уверяют в бюро, 23 июля НАБУ и САП направили генпрокурору и его заместителю проекты ходатайств об отстранении шестерых судей ОАСК от осуществления правосудия, о разрешении на задержание, арест и содержание под стражей. Реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил НАБУ о невозможности рассмотрения таких ходатайств, поэтому НАБУ повторно обратилось к Венедиктовой 31 июля. После чего она направила в НАБУ письмо о необходимости предоставления дополнительных материалов на обоснование представленных проектов ходатайств.

По результатам изучения доказательств (в том числе материалов НСРД), объем которых составил более 5 томов, генпрокурор подписала ходатайство об отстранении судей.

Отдельно в НАБУ отметили, что Венедиктовой неоднократно докладывали об обстоятельствах дела во время совместных совещаний, в том числе это делали и сотрудники НАБУ, как до, так и после сообщения о подозрении судьям ОАСК 17 июля. Более того, генеральный прокурор лично принял ряд процессуальных решений по делу.

Также в бюро отметили, что до передачи дела от СБУ в НАБУ в июле материалы расследования фактически более года физически находились в ОГП.

Также, рассказывают в антикоррупционном органе, Венедиктова сказала неправду о деле владельца VAB Банка Олега Бахматюка.

Ее цитата: "Это дело (по подозрению владельца "ВиЭйБ0и банка") Офис генерального прокурора так же прошел достойно. Нас критиковали за то, что ОГП выполнил судебное решение и отменил постановление предыдущего заместителя генерального прокурора.... ОГП выполнил и решение ВАКС и отменил предыдущее постановление... Что дальше в этом деле? А дальше в этом деле — тишина".

Однако в НАБУ своя версия событий. В бюро утверждают, что за три дня после отмены Венедиктовой постановления о закрытии дела НАБУ и САП направили в Офис генпрокурора ходатайство о выдаче владельца "ВиЭйБи банка" для привлечения к уголовной ответственности для дальнейшего обращения в компетентные органы Австрии с запросом об экстрадиции. По состоянию на 15 сентября 2020 года офис генпрокурора в органы Австрии не обращался.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, однако он не задержан. Неофициальному помощнику Юрченко сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут вручить его нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должны построить в Украине иностранные инвесторы: "Хотел бы получить кусочек этого большого пирога".

НАБУ намекает, что препятствовать расследованию детективов могли должностные лица, ведь после передачи 50 тысяч долларов взятки: "За обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

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