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Судьи ВС пытаются понравиться президенту

28.10.2020 / 17:31
Недавно в Окружном административном суде города Киева (ОАСК) отказались отменить всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов 25 октября.

Теперь Верховный Суд (ВС) не признал этот опрос незаконной агитацией. Соответствующее решение было принято Большой палатой ВС.

Служители Фемиды заявляют о намерении судей ВС снискать расположение президента, информирует телеграмм-канал "Под мантией". 

"Плохо, когда судья не знает кодекс. Ещё хуже, когда судья Верховного Суда не знает процесс.
Катастрофа, когда судья Верховного Суда не знает процесс и кичится этим в медиа, чтобы понравиться президенту", - считают судьи.

Авторы поста подчеркивают, что подобного рода дела рассматривает окружной административный суд. "Дело 9901/324/20 о проведении опроса, оглашенного президентом. Опрос проводили во время избирательного процесса. Все юристы, которые хоть когда-то читали кодекс, знают, что такие дела рассматривает окружной административный суд. Норма чёткая и конкретная", - отмечают они.

Но судьи ВС так хотели понравиться Зеленскому, что в нарушение кодекса рассмотрели дело, которое не в их компетенции, полагают авторы поста. "Да и что им будет? Никто же не ткнет их в незнание кодекса. Выше же никого нет. Хотя это может быть основанием для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Естественно, решение в ЕСПЧ будет принято против Украины, поскольку дело расмотрел не уполномоченный суд. С таким же успехом хозяйственная юстиция могла рассмотреть этот иск", - говорится в сообщении.

"Так что реалии, в которых мы находимся, - ВС или тупо игнорирует предписания кодексов, или же вообще их не знает. И оба варианты совсем не утешительные для общества и судебной власти", - констатируют судьи.

суд, опрос, ВС, ОАСК
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