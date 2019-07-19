Зеленский объявил об отстранении руководителя Укртрансбезопасности

Об этом он сказал во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, говоря о коррупции в дорожной сфере, сообщает пресс-служба Президента.

"Президент сообщил, что за значительные недостатки в работе 17 июля был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина ежегодно тратит 4 млрд гривень на дороги, "а дорог нет" именно из-за отсутствия должного контроля, несоблюдение установленных норм веса автотранспорта и поборы со стороны работников этой государственной службы.

Глава государства высказал мнение, что за такими сделками стоят высшие должностные лица, поэтому на это должна быть соответствующая реакция.

"Здесь должно быть жесткое и немедленное реагирование наших антикоррупционных органов", - подчеркнул Зеленский.

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