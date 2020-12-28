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Без крика и на свежем воздухе: украинцам дали "коронавирусные" советы на Новый год и Рождество

28.12.2020 / 17:20
Центр общественного здоровья рекомендует украинцам на новогодне-рождественские праздники остаться дома в кругу семьи, а в случае организации вечеринки или посещения знакомых - соблюдать несколько советов, чтобы уменьшить риски распространения коронавируса.

«Мы все всегда ждем новогодне-рождественские праздники, ведь это время встреч с друзьями, близкими и родными. Особенно это актуально во времена пандемии COVID-19, когда мы максимально ограничили все контакты и долго могли оставаться в изоляции. И все же, опасность не миновала. И лучший способ провести зимние праздники - это остаться дома в тесном семейном кругу. Если вы все же решили организовать вечеринку или пойти в гости, придерживайтесь простых советов, чтобы уменьшить риски распространения вируса », - говорится в сообщении.

В частности, ЦОЗ советует людям, которые чувствуют себя плохо, оставаться дома: «Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку».

«Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной, и заранее сообщите правила гостям», - отметили в ЦОЗ.

В частности, в Центре советуют ограничить количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. «Как бы это не звучало печально, но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, это рукопожатие и объятия», - говорится в сообщении.

В ЦОЗ советуют по возможности праздновать на открытом воздухе, а если вечеринка будет проходить в помещении - не забывать регулярно проветривать.

Следует также попросить гостей носить маски, за исключением приемов пищи и питья: «Следите, чтобы маска закрывала и нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или же сами приобретите, чтобы при необходимости дать их гостям».

Необходимо также позаботиться, чтобы гости тщательно и часто мыли руки, показав, где ванная, и обеспечив достаточное количество мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта.

«Призывайте гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали », - советуют в ЦОЗ.

Там также рекомендуют надевать маску, когда готовите. «При возможности ограничьте пребывание и скопления гостей в местах, где готовят пищу, например на кухне или возле гриля. Ограничьте количество людей, которые будут подавать блюда, и следите, чтобы при этом они были в маске», - отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты Центра советуют дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.

«Чем больше профилактических мер вы будете принимать, тем безопаснее будет ваша вечеринка. Праздники важны, но ваше здоровье и здоровье ваших близких, особенно наиболее уязвимых, должно быть на первом месте», - подытожили в ЦОЗ.

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праздники, коронавирус
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