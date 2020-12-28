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Украинская судебная система сама себя сдает

28.12.2020 / 17:42
Служители Фемиды отмечают, что главу Верховного суда Украины (ВС) Валентину Данишевскую мало заботят проблемы правосудия.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией"

"С интересом наблюдаем, как судебная система сама себя сдает. И тут стоит вспомнить, как КСУ отменял судебную реформу в пользу Верховного суда имени Порошенко. Пленумы Колхозница умеет проводить по политическим вопросам, не связанным с осуществлением правосудия. Но и где же реакция ВС на явно незаконные политические действия Офиса ГПУ и президента ?!" - задаются вопросом судьи.

"А нигде. Значит, будет наука и судьям КСУ - не иметь больше дел с руководством ВС, ведь они типичные марионетки. А власти таки надо реформировать - и не только КСУ, но и Верховный суд. А там, глядишь, и господин Ермак может вернуться к своей креативной шизоидее - создать общественный Совет при Зе и там осуществлять правосудие", - делятся мнением авторы поста.

суд, судебная система, ВС
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