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В УПЦ считают, что визит Варфоломея в Украину спровоцирует противостояние на религиозной почве

28.12.2020 / 18:10
В УПЦ считают, что визит Варфоломея в Украину спровоцирует противостояние на религиозной почве
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ подчеркнул, что в связи с подтверждением официальной информации о визите Варфоломея активистами ПЦУ создаются попытки манипуляции общественным мнением и обострения провокаций по захвату храмов

Визит патриарха Варфоломея в Киев не только не целесообразен, но и опасен, поскольку может спровоцировать волну рейдерских захватов храмов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на «Вести», об этом заявил управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Наша позиция проста. Мы против визита Патриарха Варфоломея в Киев. В частности, это продиктовано соображениями сохранения общественной стабильности и мира. Ни для кого не является секретом, что импульсом для массового захвата храмов УПЦ стало решение главы Фанара вмешаться в украинские церковные дела. Тем самым патриарх Варфоломей де-факто несет личную ответственность за рейдерство, насилие и другие противоправные действия, которые осуществляли и осуществляют сторонники ПЦУ в отношении верующих УПЦ», - отметил митрополит Антоний.

По мнению управделами УПЦ, следует опасаться, что визит Варфоломея в Украину приведет к тому, что «сторонники ПЦУ и их лоббисты в структурах власти могут решить, что данный приезд является сигналом поддержки со стороны официального Киева курса Фанара в отношении церковной сферы Украины».

Митрополит Антоний напомнил, что согласно Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому несмотря на то, что президент имеет право представлять государство в международных отношениях и руководить внешней политикой, в «Конституции нет позиций, которые бы фиксировали право гаранта Конституции вместо религиозных организаций заниматься внешнецерковной деятельностью».

Управделами УПЦ подчеркнул, что в связи с подтверждением официальной информации о визите Варфоломея активистами ПЦУ создаются попытки манипуляции общественным мнением и обострения провокаций по захвату храмов.

«Недавний инцидент с попыткой захвата храма УПЦ в селе Михальча Черновицкой области, когда сторонники ПЦУ избивали наших верующих и кувалдой выносили храмовую дверь, произошел параллельно с визитом митрополита Галльского Эммануила в Киев на открытие Андреевской церкви. Некоторые эксперты прямо связали эти два события и отметили, что успех церковной рейдерской атаки на Буковине должен был продемонстрировать зарубежному гостю и вообще широкой аудитории якобы настрой простых людей на дальнейший переход общин из УПЦ в ПЦУ. А если говорить не о просто манипуляциях, а реальности, то, согласно экспертному мнению, захват нашего храма в селе Михальча должен был создать почву для раскачивания в следующем году общественной ситуации и провоцирования новой волны рейдерства в отношении УПЦ. Именно поэтому мы считаем визит патриарха Варфоломея в Киев не только не целесообразным, но и опасным», - подчеркнул митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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