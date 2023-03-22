На Херсонщині окупанти погрожують припинити виплачувати пенсію у випадку відсутності паспорта рф

На Херсонщині окупанти погрожують місцевим жителям припинити виплачувати пенсію у випадку відсутності паспорта рф.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Водночас в Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу. Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів», – йдеться у зведенні.

У населеному пункті Веселе Запорізької області на території будівлі дитячого садочка російські окупанти облаштували військовий шпиталь.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.