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Зеленський: путін відчуває слабкість, як тварина, бо він тварина

03.01.2024 / 12:23
Президент Володимир Зеленський вкотре відкинув можливість переговорів з російським диктатором володимиром путіним і наголосив на важливості консолідації Заходу довкола України, оскільки керівник Кремля "відчує страх, як тварина". Про це він сказав в інтерв'ю The economist.

Зеленський заявив, що, підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

"Даючи нам гроші або даючи нам зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших", – заявив Зеленський, застерігаючи, що якщо Україна програє, агресія путіна рушить на захід.

Президент заявив, що "путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він тварина".

"Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою та демократією", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що розвідувальні служби низки європейських країн почали розглядати можливість нападу на їхню територію з боку росії – і це стосується навіть тих країн, які не входили до СРСР.

Коментуючи тему переговорів, Зеленський сказав, що не бачить "якихось фундаментальних кроків уперед до миру з боку росії", натомість бачить "кроки терористичної країни".

Президент вважає, що якщо росіяни посилають сигнали про нібито бажання заморозити конфлікт, то "це не тому, що вони праведники, а тому, що у них недостатньо ракет, боєприпасів або підготовлених військ".

Зеленський вважає, що росіянам потрібна ця пауза для відновлення ресурсів, щоб потім "усіма силами перевернути сторінку цієї війни".

Зеленський, путін
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