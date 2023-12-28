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МВС: Унаслідок атаки 29 грудня в Україні загинули 53 особи

04.01.2024 / 10:12
Аварійно-рятувальні роботи в Шевченківському районі Києва після ракетного удару ворога 29 грудня 2023 року завершено, внаслідок атаки загинули 30 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Роботи тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 куб.м зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них одна людина померла в лікарні", - повідомляють у телеграм-каналі відомства в середу.

За інформацією МВС, унаслідок атаки 29 грудня в Україні було уражено 18 населених пунктів у десяти областях, постраждали 170 осіб, загинули - 53, врятовано - 22.

МВС
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